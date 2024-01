Great Elm Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Die Great Elm Aktie wird derzeit aus charttechnischer Sicht als "Neutral" eingestuft. Der Kurs liegt bei 1,89 USD und ist damit -2,07 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies deutet auf eine kurzfristige neutrale Einschätzung hin. Die Einstufung auf Basis der vergangenen 200 Tage ist jedoch "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -6,44 Prozent liegt. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Einschätzung für die Aktie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Great Elm liegt bei 72,73 Punkten und zeigt somit an, dass die Aktie überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt eine weniger starke Schwankung im Vergleich und weist weder überkauftes noch überverkauftes Verhalten auf. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien signalisieren überwiegend positive Meinungen und Stimmungen rund um Great Elm. Die positiven Themen und Kommentare nehmen in den letzten Wochen zu, was zu einer "Gut"-Einstufung des Unternehmens führt. Die Anlegerstimmung wird daher als angemessen bewertet.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt ebenfalls positive Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist erhöht und die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung der Aktie.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis positive Einschätzung der Great Elm Aktie aus verschiedenen technischen und sozialen Analysen.