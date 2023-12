Great Eastern Aktie: Es geht auch anders!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt, um den RSI zu berechnen. Für Great Eastern wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 26,56 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Great Eastern-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Beim RSI25, welcher auf einer 25-tägigen Basis berechnet wird, ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft und erhält somit ein "Neutral"-Rating, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um Great Eastern haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Da keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsstärke und die Veränderung der Anzahl der Beiträge zeigen keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Great Eastern daher für dieses Kriterium eine Bewertung von "Neutral".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden in den letzten Tagen ausschließlich positive Meinungen zur Aktie von Great Eastern veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Aktie von Great Eastern im vergangenen Jahr eine Rendite von 0,01 Prozent erzielt, was 8,74 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Finanzen" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Versicherung" beträgt -13,35 Prozent, wobei Great Eastern aktuell 13,36 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Gut" bewertet.