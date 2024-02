Great Eagle Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

In den vergangenen Tagen war die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken neutral. An einem Tag zeigte das Stimmungsbarometer grün, und es gab keine negativen Diskussionen. An insgesamt zwei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde jedoch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Great Eagle diskutiert. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und gibt dem Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Ein wesentliches Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Für die Great Eagle-Aktie liegt der RSI bei 37,29, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt mit einem Wert von 54,09 eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamteinschätzung von "Neutral" für die Aktie.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie ermöglichen. Bei Great Eagle konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet, da auch die Kommunikationsfrequenz stabil blieb.

Die charttechnische Entwicklung der Great Eagle-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der aktuelle Wert von 13,35 HKD deutlich über dem letzten Schlusskurs (11,68 HKD) der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts basierend auf den letzten 50 Handelstagen (11,73 HKD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Insgesamt wird die Great Eagle-Aktie in der einfachen Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.