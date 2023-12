Great Eagle Aktie: Jetzt ist alles möglich

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Great Eagle als Neutral-Titel einzustufen. Dieser Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Great Eagle-Aktie beträgt der Wert des RSI7 42,11, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, und der Wert des RSI25 beträgt 61,07, was eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die trendfolgenden Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Ein solcher Indikator ist der gleitende Durchschnitt, und wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Great Eagle-Aktie beträgt aktuell 14,21 HKD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 11,9 HKD liegt (-16,26 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Great Eagle somit eine "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 12,49 HKD, sodass der letzte Schlusskurs in ähnlicher Höhe liegt (-4,72 Prozent). Auf dieser Grundlage ergibt sich für Great Eagle eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Great Eagle somit auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Diskussionen rund um Great Eagle auf den Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, und in den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Daraus ergibt sich die Einschätzung, dass das Unternehmen als "Neutral" zu bewerten ist. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Great Eagle sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Great Eagle konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Great Eagle daher auf dieser Stufe eine "Neutral"-Bewertung.

