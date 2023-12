Great Eagle Aktie: Immer langsam!

In den vergangenen vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Sentiment oder im Kommunikationsbuzz rund um die Aktie von Great Eagle in den sozialen Medien. Aufgrund dessen wird die Aktie neutral bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich ebenfalls nicht merklich verändert, weshalb auch in diesem Bereich eine neutrale Bewertung erfolgt.

Aus charttechnischer Sicht ist die Entwicklung der Great Eagle-Aktie kurz- und langfristig als schlecht einzustufen. Der aktuelle Kurs von 11,6 HKD liegt sowohl 6,75 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) als auch 17,96 Prozent unter dem GD200.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch überwiegend negative Themen diskutiert, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt Aufschluss darüber, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 77,08 Punkten, was auf eine Überkauftheit der Great Eagle-Aktie hinweist. Der RSI25 hingegen zeigt weder Über- noch Unterkauf an und führt zu einer neutralen Bewertung.

Insgesamt wird die Great Eagle-Aktie aufgrund der genannten Faktoren als schlecht bewertet, wobei sowohl das Sentiment und die technische Analyse als auch die Anleger-Stimmung und der Relative Strength Index berücksichtigt wurden.