Great Chinasoft Aktie: Das war nicht abzusehen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Great Chinasoft beträgt das aktuelle KGV 141, was im Vergleich zu branchenähnlichen Unternehmen im Durchschnitt ein KGV von 0 haben, weder unter- noch überbewertet bedeutet. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf Dividenden schüttet Great Chinasoft nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Chemikalien. Die Differenz beträgt 0,61 Prozentpunkte (0 % gegenüber 0,61 %), was zu einer "Neutral"-Einstufung der Dividendenpolitik der Aktie führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 72,34 Punkten, was anzeigt, dass Great Chinasoft überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 73,91, was ebenfalls darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist, und somit eine "Schlecht"-Bewertung für den RSI25 erhält.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Great Chinasoft eine Performance von -12,4 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um 18,89 Prozent gestiegen sind, was einer Underperformance von -31,29 Prozent im Branchenvergleich entspricht. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Great Chinasoft um 25,61 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.