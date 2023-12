Great Chinasoft Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Auf Basis des Relative Strength-Index wird die Aktie der Great Chinasoft als Neutral-Titel eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Great Chinasoft-Aktie beträgt 79,63, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Der RSI25-Wert liegt bei 75,8, was ebenfalls eine "Schlecht"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Great Chinasoft beträgt 141. Im Vergleich zu Werten aus der Branche "Chemikalien" (KGV von 0) liegt die Aktie auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt (ca. 0 Prozent). Aus fundamentaler Sicht ist Great Chinasoft also weder unterbewertet noch überbewertet und erhält somit eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Auch hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung lässt sich Great Chinasoft über einen längeren Zeitraum beobachten und auswerten. Die Aktie hat dabei nur wenig Aktivität aufgewiesen, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und eine "Schlecht"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine negative Veränderung auf, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für Great Chinasoft in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

In den vergangenen zwei Wochen wurde Great Chinasoft von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Insgesamt ergibt die Messung der verschiedenen Indikatoren eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie der Great Chinasoft.