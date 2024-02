Great Chinasoft Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen zu betrachten. Aktuell liegt der RSI-Wert der Great Chinasoft bei 50,75, was auf ein neutrales Signal hinweist. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 71, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine negative Einschätzung.

Im Vergleich zum Sektor "Informationstechnologie" hat die Great Chinasoft im vergangenen Jahr eine Rendite von -44,34 Prozent erzielt, was 25,8 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Gleichzeitig liegt die Aktie 24,31 Prozent unter der mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Chemikalien", was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt.

Das Sentiment für die Great Chinasoft hat sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert, was zu einer negativen Bewertung führt. Ebenso wurde eine verringerte Aktivität in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Daher wird die Aktie insgesamt als "schlecht" bewertet.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Great Chinasoft 141, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche neutral bewertet wird.