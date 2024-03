Great Chinasoft Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Weitere Suchergebnisse zu "Valneva":

Der Aktienkurs von Great Chinasoft hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -44,34 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um -18,94 Prozent gefallen, was zu einer Underperformance von -25,41 Prozent für Great Chinasoft führt. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite im letzten Jahr bei -15,3 Prozent. Hierbei lag Great Chinasoft um 29,04 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft eines Unternehmens. Bei Great Chinasoft beträgt das aktuelle KGV 141, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Chemikalien" im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Great Chinasoft weder unterbewertet noch überbewertet, was eine "Neutral"-Einschätzung in dieser Kategorie zur Folge hat.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Great Chinasoft aktuell bei 10,65 CNH, während der Aktienkurs selbst bei 7,27 CNH aus dem Handel ging, was einem Abstand von -31,74 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei 8,38 CNH, was einer Differenz von -13,25 Prozent entspricht. Auf Basis dieser beiden Zeiträume erhält Great Chinasoft in der technischen Analyse insgesamt die Einstufung "Schlecht".

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes lässt sich über einen längeren Zeitraum beobachten, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnet kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung in diesem Punkt führt.

Insgesamt ergibt sich damit für Great Chinasoft eine neutrale Bewertung hinsichtlich des Sentiments und Buzzes.