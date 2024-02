Great Chinasoft Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ angesehen wird. Alles dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI der Great Chinasoft liegt bei 3,19, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 70,09, was auf eine "Schlecht"-Einschätzung hinweist. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividende schüttet Great Chinasoft eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 0,79 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 0,79 %. Daher wird dies als "Neutral" eingestuft.

Im fundamentalen Bereich liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Great Chinasoft mit 141,77 ähnlich zum Branchendurchschnitt (0 Prozent). Die Branche "Chemikalien" weist einen Wert von 0 auf. Aufgrund dieser Zahlen erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv. Unsere Redaktion kommt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung eine Einstufung als "Gut" erlaubt. Daher ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung.