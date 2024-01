Great Chinasoft Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Die Analyse von Great Chinasoft ergibt ein gemischtes Bild. Die Diskussionsintensität im Netz zeigt eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in den letzten Monaten nahezu unverändert, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Great Chinasoft-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 11,48 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs liegt mit 11,06 CNH 3,66 Prozent darunter, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt mit einem Wert von 11,35 CNH eine Nähe zum gleitenden Durchschnitt (-2,56 Prozent), was zu einem weiteren neutralen Rating führt.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei einem Wert von 141 liegt. Im Vergleich zu Werten aus der Branche "Chemikalien" liegt die Aktie auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt. Aus fundamentaler Sicht erhält Great Chinasoft somit eine neutrale Bewertung.

Auch die Stimmung der Anleger ist von Bedeutung. Die Analyse sozialer Plattformen ergab, dass die Kommentare überwiegend negativ waren und in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Schlecht" eingestuft.