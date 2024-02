Great China Properties Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Das Sentiment und der Buzz rund um Great China Hong Kong haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Es gibt keine signifikanten Anzeichen für eine Veränderung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien, daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Die Anleger-Stimmung bei Great China Hong Kong in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) ergibt für Great China Hong Kong aktuell einen Wert von 76,92, was auf eine Überkauftheit hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 66, was auf eine neutrale Einschätzung hinweist. Insgesamt wird der RSI daher als "Schlecht" bewertet.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich ein Durchschnitt von 0,09 HKD für den Schlusskurs der Great China Hong Kong-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,058 HKD, was einem Unterschied von -35,56 Prozent entspricht, und daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt weisen auf negative Abweichungen hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in der einfachen Charttechnik führt.