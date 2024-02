Great China Properties Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um herauszufinden, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI wird auf 7- und 25-Tage-Basis für Great China Hong Kong betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 100 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 67,65, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um zu sehen, ob sich die Great China Hong Kong-Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt derzeit 0,09 HKD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,059 HKD liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,08 HKD, ebenfalls unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Great China Hong Kong wird als neutral eingestuft, da es in den sozialen Medien weder besonders positive noch negative Ausschläge gab und sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um das Unternehmen beschäftigte.

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Great China Hong Kong in den sozialen Medien, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Die Aktie bekommt insgesamt ein "Neutral"-Rating.