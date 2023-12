IGG Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Die technische Analyse der Igg-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 3,78 HKD liegt. Der aktuelle letzte Schlusskurs von 3,12 HKD liegt somit deutlich darunter, was einem Unterschied von -17,46 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Berechnung wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, liegt der Wert bei 3,16 HKD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,27 Prozent). Dies führt zu einer anderen Bewertung der Igg-Aktie, und zwar zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt wird die Igg-Aktie somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) der Igg-Aktie zeigt, dass der 7-Tage-RSI bei 71,05 Punkten liegt, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt, dass die Igg-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Somit erhält die Igg-Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Igg-Aktie ist laut unserer Analysten hauptsächlich negativ. Die Kommentare in sozialen Medien waren überwiegend negativ, und in den letzten zwei Tagen wurden vor allem negative Themen aufgegriffen. Aus diesem Grund wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Igg festgestellt werden. Daher wird das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie ebenfalls mit "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält die Igg-Aktie somit für diese Stufe ein "Neutral"-Rating.

