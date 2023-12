Great China Properties Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Die Great China Hong Kong-Aktie verläuft aktuell bei 0,1 HKD, was einem Abstand von -17 Prozent zur 200-Tage-Linie (GD200) entspricht, was die Einstufung "Schlecht" ergibt. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt bei 0,09 HKD, was einer Differenz von -7,78 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt 100, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt hingegen ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz erhält die Aktie eine Einschätzung von "Neutral", da sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweisen.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral, da weder positive noch negative Themen in den Diskussionen im Mittelpunkt standen.

Insgesamt ergibt sich somit für die Great China Hong Kong-Aktie eine Einschätzung von "Neutral" basierend auf den verschiedenen Analysefaktoren.