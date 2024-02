Great Boulder Resources Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Die Bewertung von Aktienkursen hängt nicht nur von harten Faktoren wie Bilanzdaten ab, sondern auch von weichen Faktoren wie der Stimmung. Laut unseren Analysten wurden die Kommentare und Befunde über Great Boulder in den sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um Great Boulder diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut".

Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien kann die Stimmung verstärken oder verändern. In Bezug auf Great Boulder wurde langfristig eine starke Aktivität gemessen, was zu der Bewertung "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Veränderungen. Das Gesamtbild der langfristigen Stimmung wird daher als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Great Boulder derzeit bei 0,07 AUD. Da der Aktienkurs selbst bei 0,06 AUD aus dem Handel ging und einen Abstand von -14,29 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht". Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage beträgt 0 Prozent, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Great Boulder-Aktie hat einen Wert von 22, was auf eine Überverkauftheit hinweist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich zum RSI auf 25-Tage-Basis wird das Wertpapier mit "Neutral" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Great Boulder.