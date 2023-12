Great Boulder Resources Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Die Great Boulder-Aktie wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 liegt bei 0,07 AUD, während der Aktienkurs bei 0,064 AUD um -8,57 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Für den gleitenden Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) ergibt sich ein Wert von 0,06 AUD, was einer Abweichung von +6,67 Prozent entspricht und die Aktie als "Gut"-Wert kennzeichnet. Insgesamt wird die Aktie als "Neutral" bewertet.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, wobei nur an vier Tagen positive Diskussionen aufgezeichnet wurden. Die Anleger zeigten sich größtenteils neutral und in den letzten ein bis zwei Tagen verstärkt positiv eingestellt, weshalb die Redaktion die Aktie als "Gut" bewertet. Somit ergibt sich eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Der langfristige Maßstab für die Stimmung rund um die Great Boulder-Aktie ergibt eine mittlere Aktivität in Beiträgen und Diskussionen. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch negativ, wodurch die langfristige Bewertung als "Schlecht" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Great Boulder-Aktie liegt bei 66,67, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 42 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt erhält die Great Boulder-Aktie in den genannten Kategorien die Bewertung "Neutral".