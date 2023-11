Great Boulder Resources Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "Canon":

Anleger: Die Bewertung von Aktienkursen erfolgt nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen durchgesehen und festgestellt, dass die Kommentare und Meinungen zu Great Boulder überwiegend positiv waren. Allerdings haben die Nutzer in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen rund um Great Boulder diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Neutral". Insgesamt wird Great Boulder hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" bewertet.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der angibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Great Boulder-Aktie, so beträgt der Wert aktuell 25. Das bedeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist, und daher vergeben wir ein "Gut"-Rating. Im Vergleich dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage mit 53,49 weniger volatil als der RSI7. Dies führt zu einer abweichenden "Neutral"-Einstufung. Die Analyse der RSIs ergibt insgesamt ein "Gut"-Rating.

Sentiment und Buzz: Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ist ein weiterer weicher Faktor bei der Aktienbewertung. In den letzten Monaten hat die Aktie von Great Boulder eine geringe Diskussionsintensität im Netz gezeigt, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls auf eine negative Veränderung hin, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Technische Analyse: Über die letzten 200 Handelstage beträgt der Durchschnitt des Schlusskurses der Great Boulder-Aktie 0,08 AUD. Der Schlusskurs des letzten Handelstages lag bei 0,064 AUD (-20 Prozent Unterschied), was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird in der Charttechnik analysiert. Der letzte Schlusskurs (0,06 AUD) lag über dem gleitenden Durchschnitt (+6,67 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält Great Boulder für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.