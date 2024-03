Great Boulder Resources Aktie: Füße still halten!

Der Relative Strength Index (RSI) dient als Indikator, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Er basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Great Boulder-Aktie, liegt der Wert aktuell bei 43. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und weist einen Wert von 39,47 auf. Auch basierend auf diesem Wert wird die Great Boulder-Aktie mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Great Boulder.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Great Boulder verläuft derzeit bei 0,07 AUD. Da der Aktienkurs selbst bei 0,063 AUD liegt und somit einen Abstand von -10 Prozent aufweist, erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht". Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 0,06 AUD, was einer aktuellen Differenz von +5 Prozent und somit einem "Neutral"-Signal entspricht. Der Gesamtbefund auf Basis beider Zeiträume lautet daher "Neutral".

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzfaktors konnte in den letzten Wochen bei Great Boulder eine positive Veränderung festgestellt werden. Dies basiert auf einer Analyse des Stimmungsbildes in den sozialen Medien, die zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Anzahl der Beiträge und die Stärke der Diskussion über das Unternehmen waren ebenfalls positiv, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Great Boulder daher für dieses Kriterium ein "Gut".

Die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien zeigt, dass Great Boulder in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet wurde. Auch wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer positiven Anleger-Stimmung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher ebenfalls eine "Gut"-Einstufung.