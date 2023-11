Great Atlantic Resources Registered (Old) Aktie: Ist es das gewesen?

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für die Great Atlantic Resource-Aktie. An zwei Tagen und damit über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer eine positive Richtung. Auch in den Diskussionen der Anleger wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Great Atlantic Resource hervorgehoben. Dies führt dazu, dass die Redaktion die Aktie mit einem "Gut" bewertet und somit eine positive Einschätzung für das Anleger-Sentiment ergibt.

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar verändern, je nach Diskussionsintensität und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen. In Bezug auf die Diskussionen hat die Great Atlantic Resource-Aktie eine mittlere Aktivität gezeigt, weshalb das Sentiment und Buzz als "Neutral" eingestuft werden. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, und somit ergibt sich ein insgesamt "Neutral"-Rating für das langfristige Stimmungsbild.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Great Atlantic Resource-Aktie hat einen Wert von 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI zeigen, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit wird sie insgesamt mit "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse befindet sich der Kurs der Great Atlantic Resource-Aktie mit 0,03 CAD inzwischen 0 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Daher wird die kurzfristige Einschätzung als "Neutral" bewertet. Die Einstufung auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen ist "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -25 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.