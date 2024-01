Great Atlantic Resources Registered (Old) Aktie: Anleger aufgepasst!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Great Atlantic Resource-Aktie zeigt einen Wert von 50 für die letzten 7 Tage, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 33,33 im neutralen Bereich. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral, was zu einer entsprechenden Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung und die Diskussionsintensität zeigen ebenfalls ein neutrales Bild, da es keine signifikante Tendenz gab und die Diskussionen das übliche Maß nicht überstiegen.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Great Atlantic Resource-Aktie der letzten 200 Handelstage ergibt eine positive Bewertung. Der aktuelle Schlusskurs liegt deutlich über dem Durchschnitt, was zu einer guten Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt eine positive Abweichung, was zu einer weiteren positiven Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Great Atlantic Resource-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung auf Basis des RSI, der Anleger-Stimmung und der technischen Analyse.