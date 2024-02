Great American Aktie: Nach so langer Zeit …

Die Great American Aktie wird derzeit von verschiedenen Analysemethoden betrachtet, um Anlegern eine Orientierung zu bieten. Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie bei 34,37 USD verläuft, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Dies liegt daran, dass der Aktienkurs mit 37 USD einen Abstand von +7,65 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 35,73 USD, was einer Differenz von +3,55 Prozent und einem "Neutral"-Signal für die Aktie entspricht. Insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Einstufung auf Basis der beiden Zeiträume.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Great American einen Wert von 6 aufweist. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" (KGV von 16,57) liegt die Aktie damit unter dem Durchschnitt (ca. 62 Prozent) und wird als unterbewertet eingestuft. Daher erhält Great American eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet die Aktie der Great American als Neutral-Titel ein. Der RSI7 liegt bei 50 und der RSI25 bei 45,69, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Great American besonders negativ diskutiert, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Anleger interessieren sich vor allem für negative Themen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.