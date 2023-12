Great American Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Das Internet hat einen starken Einfluss auf die Stimmung und die Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien können zu neuen Einschätzungen führen. Bei Great American wird eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem neutralen Gesamtergebnis führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Der RSI der Great American zeigt ein überkauftes Niveau von 100, was zu einer schlechten Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt hingegen eine neutrale Einschätzung.

Fundamental betrachtet ist die Great American im Vergleich zum Branchendurchschnitt unterbewertet, was zu einer positiven Empfehlung führt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 6,16, während das Branchen-KGV bei 16,04 liegt, was eine Unterbewertung von 62 Prozent darstellt.

In der technischen Analyse zeigt sich eine neutrale Bewertung für die Great American-Aktie. Sowohl der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der des letzten 50 Handelstages führen zu einer neutralen Einschätzung.

Insgesamt erhält die Great American daher eine neutrale Bewertung sowohl aus technischer als auch aus fundamentaler Sicht.