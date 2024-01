Great American Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Die Great American Aktie wird derzeit als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 6,02 liegt und somit 61 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 15 liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe. Der Relative Strength Index (RSI) der Great American liegt bei 49,04, was als neutral betrachtet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, ergibt eine neutrale Einschätzung. Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt. In technischer Hinsicht wird die Great American Aktie als "Neutral" eingestuft, da der gleitende Durchschnittskurs (GD200) bei 33,86 USD liegt und der Aktienkurs um +4,84 Prozent darüber verläuft. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 34,66 USD, was einer Abweichung von +2,42 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für die Great American Aktie.

