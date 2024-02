Great American Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung einer Aktie. In letzter Zeit stand auch die Aktie von Great American im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Great American beschäftigt. Dies führt insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".

Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachtet man den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Great American, so zeigt sich, dass die Aktie momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Die Aktie wird damit unterm Strich mit "Neutral" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Great American bei 6,34, was unter dem Branchendurchschnitt (66 Prozent) liegt. Die Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" weist einen Wert von 18,86 auf. Die Aktie ist damit aus fundamentaler Sicht unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmung und die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat sich für Great American in den vergangenen Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. In den letzten vier Wochen wurde keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, weshalb Great American auch hierfür eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Neutral" bewertet.