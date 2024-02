Great American Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Die Great American-Aktie wird derzeit an der Börse mit einem Kurs von 37 USD gehandelt, während der gleitende Durchschnittskurs bei 34,44 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie sich um +7,43 Prozent über dem GD200 befindet, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Im Vergleich dazu liegt der GD50 bei 35,82 USD, was einem Abstand von +3,29 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Great American liegt bei 50, was als neutral betrachtet wird, da weder eine überkaufte noch -verkaufte Situation vorliegt. Der RSI25 beläuft sich auf 45, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die Kategorie daher als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt wird die Great American-Aktie als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 6,34 liegt, während das Branchen-KGV bei 16,68 liegt. Auf fundamentaler Basis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf das Stimmungsbild rund um die Aktie zeigt sich eine mittlere Aktivität in Beiträgen und Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls gering, weshalb das langfristige Stimmungsbild der Aktie als "Neutral" eingestuft wird.