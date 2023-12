Great American Aktie: Alles nach Plan!

Der Relative Strength Index zeigt, dass die Aktie von Great American als neutral eingestuft wird. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet ihnen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Great American-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 100, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 39,69, was eine "Neutral"-Einstufung bedeutet. Dadurch ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In den sozialen Medien zeigen sich die Marktteilnehmer grundsätzlich positiv gegenüber Great American. Die Diskussionen drehten sich in den letzten Tagen vor allem um positive Themen, und es gab keine negativen Äußerungen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Great American daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Great American liegt aktuell bei 6, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" als unterbewertet angesehen wird. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Great American-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 33,73 USD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 34,7 USD (+2,88 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt führen zu einer "Neutral"-Bewertung, was der Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik einbringt.