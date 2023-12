Great Ajax Aktie: Gigantischer Hammer!

Die Great Ajax Corp-Aktie zeigt gemischte Signale aus technischer Sicht. Der aktuelle Kurs von 4,95 USD liegt 19,51 Prozent unter dem GD200 (6,15 USD), was als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Der GD50 liegt bei 5,16 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -4,07 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Von 1 Analystenbewertung in den letzten zwölf Monaten für die Great Ajax Corp-Aktie sind alle Einschätzungen "Gut". Es liegt kein Update aus dem letzten Monat vor. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 10,5 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 112,12 Prozent steigen könnte. Die daraus resultierende Empfehlung ist "Gut".

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Great Ajax Corp. Das langfristige Stimmungsbild wird daher als "Neutral" eingestuft, da die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung durch die Redaktion führt. Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.