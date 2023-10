Gray Television: Quartalszahlen Prognose zeigt deutlichen Umsatzanstieg trotz Gewinnrückgang

In wenigen Monaten steht die Veröffentlichung der Quartalszahlen von Gray Television an. Das Unternehmen mit Sitz in Atlanta, USA wird seine Ergebnisse für das vierte Quartal präsentieren. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie auf die Entwicklung der Gray Television Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die Marktkapitalisierung von Gray Television beträgt aktuell 634,91 Millionen Euro. In 131 Tagen werden die neuen Quartalszahlen bekanntgegeben. Sowohl Aktionäre als auch Analysten fiebern diesem Ereignis entgegen. Denn laut aktuellen Datenanalysen erwarten Experten einen deutlichen Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal.

Im vierten Quartal 2022 erzielte Gray Television einen Umsatz von 1,01 Milliarden Euro. Nun prognostizieren Analystenhäuser einen Umsatzsprung um beeindruckende 38,81 Prozent auf...