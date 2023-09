Gray Television: Aktien mit potenziellem Gewinn von +92,45% trotz erwartetem Umsatzrückgang

In einem Zeitraum von 30 Tagen hat sich der Aktienkurs um -13,65 % verändert. Die Analysten sind sich einig, dass der Kurs auf Sicht von 12 Monaten bei 12,52 EUR stehen wird, was einen Gewinn von +92,45 % bedeutet. Aktionäre, die jetzt noch einsteigen möchten, können also auf einen potenziellen Gewinn von +92,45 % innerhalb eines Jahres hoffen.

Die Quartalsbilanz für das dritte Quartal des US-amerikanischen Unternehmens Gray Television mit Sitz in Atlanta wird in 32 Tagen erwartet. Aktionäre und Analysten sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung des Aktienkurses im Vergleich zum Vorjahr.

Laut aktuellen Analysen rechnen Experten mit einem leichten Umsatzrückgang von -16,10 % im Vergleich zum Vorquartal. Der Umsatz soll voraussichtlich bei 754,50 Mio. EUR liegen. Auch der Gewinn wird voraussichtlich...