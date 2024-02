Gray Television Aktie: Ein wahrer Champion!

Weitere Suchergebnisse zu "Gray Television":

Die Gray Television-Aktie wird in der technischen Analyse positiv bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage liegt bei 7,92 USD, während der letzte Schlusskurs bei 9,69 USD liegt, was einer Abweichung von +22,35 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 8,68 USD unter dem letzten Schlusskurs (+11,64 Prozent). Daraus ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Gray Television liegt bei 28, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 41,14 und wird daher neutral bewertet. Insgesamt ergibt sich auch hier eine positive Gesamteinschätzung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Dies führt zu einer neutralen Gesamteinstufung der Anleger-Stimmung.

Langfristig gesehen wird die Gray Television-Aktie von Analysten positiv bewertet, da keine negativen Einschätzungen vorliegen. Das Kursziel der Analysten liegt bei 18 USD, was eine erwartete Performance von 85,76 Prozent ergibt und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt fällt die Gesamteinschätzung der Gray Television-Aktie sowohl aus charttechnischer Sicht, als auch beim RSI und der Analysteneinschätzung positiv aus und erhält daher insgesamt das Rating "Gut".