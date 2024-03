Gray Television Aktie: Der nächste große Wurf!

Weitere Suchergebnisse zu "Gray Television":

Die technische Analyse von Gray Television deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit in einem Abwärtstrend liegt. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 7,81 USD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 5,87 USD liegt, was zu einer Abweichung von -24,84 Prozent führt und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 7,7 USD liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer Abweichung von -23,77 Prozent und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Gray Television liegt bei 50,72, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 69,66, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung für 25 Tage führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine starke Aktivität und eine positive Veränderung der Stimmungsänderung für Gray Television festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Gray Television überwiegend positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Insgesamt erhält Gray Television auf der Basis der technischen Analyse, des RSI, des Sentiments und des Anlegerverhaltens eine "Gut"-Bewertung.