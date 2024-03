Gray Television Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

Weitere Suchergebnisse zu "Gray Television":

Die technische Analyse der Gray Television basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt derzeit eine negative Bewertung. Der GD200 liegt bei 7,9 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (5,61 USD) um -28,99 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 8,39 USD führt zu einer Abweichung von -33,13 Prozent, was insgesamt zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Gray Television beträgt 79,78, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch der RSI25 von 74,52 für einen Zeitraum von 25 Tagen führt zu demselben Ergebnis. Das Gesamtbild ergibt somit ein Rating von "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über die Gray Television diskutiert wurde. An 11 Tagen herrschte eine positive Stimmung, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es keine signifikanten positiven oder negativen Themen, was zu einer heutigen Einschätzung als "Gut" führt. Insgesamt erhält die Gray Television somit eine "Gut"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine schwache Diskussionsintensität, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer neutralen Einstufung führt. Zusammenfassend ergibt sich somit eine Gesamtbewertung als "Schlecht" für die Gray Television.