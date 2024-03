Gray Television Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Weitere Suchergebnisse zu "Gray Television":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei der Bewertung von Gray Television werden der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage und der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis berücksichtigt. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 34,33 Punkten, was bedeutet, dass die Gray Television-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Im Gegensatz dazu ist der RSI25 überkauft, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien zeigt, dass es eine mittlere Aktivität in Bezug auf Gray Television gibt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war eher gut, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

In den letzten Tagen waren die Marktteilnehmer überwiegend positiv gegenüber Gray Television eingestellt, was auch durch die neuesten Nachrichten bestätigt wird. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Gray Television daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Gray Television bei 7,87 USD liegt, während die Aktie selbst bei 5,87 USD steht. Die Distanz zum GD200 beträgt -25,41 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt bei 8,21 USD, was bedeutet, dass die Aktie mit -28,5 Prozent Abstand ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Somit erhält Gray Television insgesamt die Gesamtnote "Schlecht".