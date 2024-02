Gray Television Aktie: Das ist die Höhe!

Weitere Suchergebnisse zu "Gray Television":

Die Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt eine positive Einschätzung für die Aktie von Gray Television abgegeben, wobei sie sie als "Gut" bewertet haben. Es gab keine neuen Updates im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 18 USD, was auf eine erwartete Kursentwicklung von 218,02 Prozent hindeutet, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt jedoch, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 7,94 USD liegt, während die Aktie selbst bei 5,66 USD gehandelt wird. Dies führt zu einer negativen Bewertung, da die Distanz zum GD200 bei -28,72 Prozent liegt. Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage wird mit einem Abstand von -34,41 Prozent als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Gray Television als überkauft betrachtet, sowohl für den 7-Tage-Zeitraum als auch für den RSI25. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des RSI als "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie von Gray Television wurde festgestellt, dass sich die Stimmung in den letzten Wochen positiv verändert hat. Dies wird als positives Kriterium bewertet, während die Stärke der Diskussion als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält Gray Television daher eine Bewertung von "Gut" für dieses Kriterium.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Einschätzung für die Aktie der Gray Television, wobei die langfristige Einstufung aufgrund der Analystenbewertung als positiv angesehen wird, während die technische Analyse und der RSI auf eher negative Entwicklungen hindeuten.