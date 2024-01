Gray Television Aktie: Das ist die Höhe!

Die Analyse der weichen Faktoren bei der Aktienbewertung von Gray Television zeigt eine erhöhte Diskussionsintensität im Netz sowie eine positive Veränderung der Stimmungsrate. Daher wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen im letzten Jahr wurden alle als "Gut" eingestuft, was zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating für das Wertpapier führt. Die durchschnittlichen Kursziele liegen bei 18 USD, was eine potenzielle Steigerung um 96,08 Prozent vom letzten Schlusskurs (9,18 USD) bedeutet.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 7,86 USD verläuft, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage wird ein positives Signal festgestellt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt eine überwiegend positive Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Gray Television in den letzten Tagen. Es wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, während neutral eingestellte Anleger in der Unterhaltung eine untergeordnete Rolle spielten. Die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls größtenteils positiv.

Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Gray Television daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung. Insgesamt wird das Unternehmen von der Redaktion als "Gut" bewertet.