Gray Television Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Die technische Analyse der Gray Television-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 7,96 USD. Der letzte Schlusskurs von 7,88 USD weicht um -1,01 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs von 8,84 USD unter dem gleitenden Durchschnitt um -10,86 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt für die Gray Television-Aktie 52,87, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 56, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die Stimmung für Gray Television hat sich in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch eine erhöhte Aktivität, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung.

Die Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, verteilen insgesamt eine "Gut"-Bewertung, da 1 Buc, 0 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Gray Television liegt bei 18 USD, was einer potenziellen Entwicklung um 128,43 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich aus der technischen Analyse, dem RSI, der Stimmung und der Analysteneinschätzung eine positive Bewertung für die Gray Television-Aktie.