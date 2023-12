Gray Television Aktie: Das gab es noch nie!

Weitere Suchergebnisse zu "Gray Television":

In den sozialen Medien konnten keine größeren Veränderungen in der Stimmung oder Kommunikationsfrequenz in Bezug auf Gray Television in den letzten vier Wochen festgestellt werden. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Gray Television daher ein "Gut"-Rating auf dieser Stufe.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt derzeit bei 50,72 Punkten, was darauf hinweist, dass Gray Television weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 42,78, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung für Gray Television hindeutet.

Eine Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Gray Television eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Gray Television eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Analysten schätzen die Aktie von Gray Television langfristig als "Gut" ein. Von insgesamt 18 Analysten hatten 1 eine positive Einschätzung, während keine neutralen oder negativen Bewertungen vorlagen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 18 USD, was einer Erwartung von 102,7 Prozent entspricht. Basierend auf allen Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.