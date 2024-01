Gray Television Aktie: Was kann da noch kommen?

Weitere Suchergebnisse zu "Gray Television":

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Gray Television-Aktie abgegeben. Davon waren 1 Bewertungen "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht", was zu einem durchschnittlichen Kursziel von 18 USD führte. Dies deutet auf ein Aufwärtspotential von 106,42 Prozent hin, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Auch die technische Analyse zeigt positive Signale, da der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Gray Television-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 7,87 USD liegt, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 8,72 USD (+10,8 Prozent) liegt. Für den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage wird ein Wert von 8,34 USD bestimmt, was nahe dem letzten Schlusskurs (+4,56 Prozent) liegt und daher zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Diskussion in den Social Media zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt gegenüber Gray Television waren. Es gab insgesamt acht positive und ein negative Tage, während an fünf Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind vornehmlich neutral, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung für die Anlegerstimmung führt.

Jedoch zeigt die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI), dass die Gray Television aktuell überkauft ist, mit einem Wert von 76,52, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25) ergibt jedoch einen Wert von 44, was darauf hinweist, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird und daher zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI die Einstufung "Schlecht".