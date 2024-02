Gray Television Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Weitere Suchergebnisse zu "Gray Television":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bedeutendes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt, und dazwischen als neutral. Der RSI von Gray Television liegt bei 47,4, was einer "neutralen" Einstufung entspricht. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, liegt bei 46,02 und zeigt ebenfalls eine "neutralen" Einschätzung auf diesem Niveau. Zusammenfassend ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "neutral".

Das Sentiment und der Buzz rund um Gray Television werden über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet. Die Aktie zeigt dabei eine mittlere Diskussionsintensität und wird ebenfalls als "neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was erneut auf eine "neutral"-Bewertung hindeutet.

In Anbetracht der langfristigen Meinung von Analysten wird die Gray Television-Aktie insgesamt als "gut" eingeschätzt. Von insgesamt 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen, hat sich im letzten Monat keine Änderung ergeben. Das Kursziel der Analysten liegt bei 18 USD, was einer potenziellen Performance von 92,93 Prozent entspricht, was ebenfalls zu einer "guten" Bewertung führt.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Gray Television derzeit bei 7,93 USD geführt, was erneut zu einer "guten" Einstufung führt. Der Abstand zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt bei +6,39 Prozent, was ebenfalls auf ein "gutes" Signal hindeutet. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "gut" basierend auf den beiden Zeiträumen.