Gray Television Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Das Internet spielt eine wichtige Rolle in der Bestimmung der Stimmung und Diskussionen über Aktien. Bei Gray Television wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderungen weist kaum Änderungen auf, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

In den letzten zwölf Monaten wurden die Aktien von Gray Television von Analysten insgesamt positiv bewertet, wobei kein einziges schlechtes Rating vergeben wurde. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 18 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 97,15 Prozent bedeutet. Daher ergibt sich eine Gesamtbewertung der Analysten von "Gut" für die Aktie von Gray Television.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine positive Bewertung für die Aktie von Gray Television, basierend auf 7 sowie 25 Tagen. Der RSI für 7 Tage wird als "Gut" bewertet, während der RSI25 zu einer neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt ebenfalls positive Ergebnisse, basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Gray Television-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen. Sowohl der Wert als auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage führen zu einer positiven Bewertung der Aktie.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Gesamtbewertung für die Aktie von Gray Television, basierend auf der Diskussionstätigkeit, den Analystenbewertungen, dem RSI und der technischen Analyse.