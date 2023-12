Gray Television Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Weitere Suchergebnisse zu "Gray Television":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Gray Television liegt der RSI auf 7-Tage-Basis bei 34,78 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 39,75, was ebenfalls auf eine "Neutral" Einstufung hindeutet. Zusammenfassend wird Gray Television für diesen Punkt als "Neutral" bewertet.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung ermöglichen Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild. Für Gray Television zeigt sich in diesem Bereich eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung wird als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich für Gray Television in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Von Analysten wird die Gray Television-Aktie mit "Gut" bewertet, basierend auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 18 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 108,33 Prozent entspricht und somit einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Gray Television eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

In der technischen Analyse erhält die Gray Television-Aktie aufgrund ihrer Position über der 200-Tage-Linie eine "Gut"-Einstufung. Der Abstand zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage führt ebenfalls zu einem "Gut"-Signal. Insgesamt ergibt sich daher für Gray Television in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung.