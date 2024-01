Gray Television Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Gray Television":

Die Stimmung und das Interesse: Die Analyse der Veränderungsrate der Stimmung sowie der Intensität der Diskussionen ergibt folgendes Bild: Im vergangenen Monat hat sich die Stimmung der Anleger zunehmend eingetrübt. Daher bewerten wir diese Situation als "Schlecht". Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war im letzten Monat geringer als zuvor, und es geriet aus dem Fokus der Anleger. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung für die Gray Television-Aktie.

Relative Stärke Index: Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie der Gray Television als neutral einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Gray Television-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 47,41, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 39,83, der ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Technische Analyse: Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, ob sich ein Wertpapier derzeit in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist einer dieser Indikatoren, und wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt für die Gray Television-Aktie beträgt derzeit 7,85 USD. Der letzte Schlusskurs (8,94 USD) liegt also deutlich darüber (+13,89 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis wird Gray Television mit einem "Gut"-Rating bewertet. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 7,93 USD über dem letzten Schlusskurs (+12,74 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird Gray Television also auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Anleger: Die Stimmung der Anleger bei Gray Television in Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen deutlich, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Einschätzung der Anleger-Stimmung.