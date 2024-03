Gray Television Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Weitere Suchergebnisse zu "Gray Television":

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Gray Television wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie zeigte dabei nur eine schwache Aktivität im Netz, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte laut Messung kaum Veränderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt wird Gray Television in diesem Punkt als "Schlecht" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um Gray Television wider. In den Kommentaren und Meinungen der letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen, und es wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft, und die Aktie von Gray Television wird bezogen auf die Anlegerstimmung als angemessen bewertet.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Gray Television mit 5,84 USD inzwischen -31,86 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zu der kurzfristigen Einschätzung "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beläuft sich die Distanz zum GD200 auf -26,36 Prozent, was zu der Gesamteinstufung "Schlecht" führt.

Beim Relative Strength Index (RSI) beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 90,91 Punkte, was darauf hinweist, dass Gray Television momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 68,67, was bedeutet, dass Gray Television hier weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird Gray Television in diesem Punkt unserer Analyse als "Schlecht" bewertet.