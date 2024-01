Gray Television Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Die technische Analyse der Gray Television-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 9,92 USD einen positiven Abstand von +25,57 Prozent zum GD200 (7,9 USD) aufweist. Dies wird als "Gut"-Signal bewertet. Auch der GD50, der Kurs von 8,61 USD aus 50 Tagen, zeigt mit einem Abstand von +15,21 Prozent ein "Gut"-Signal. Insgesamt wird der Aktienkurs als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen betrachtet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Gray Television-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist jedoch neutral. Die Analyse der RSIs ergibt insgesamt ein "Gut"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt eine überwiegend positive Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Gray Television. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten überwiegend positive Einschätzungen für Gray Television abgegeben, was einem durchschnittlichen "Gut"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 18 USD, was eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie darstellt.

Insgesamt ergibt die technische Analyse, die Anlegerstimmung und die Analysteneinschätzung ein positives Bild für die Gray Television-Aktie.