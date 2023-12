Gray Television Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Weitere Suchergebnisse zu "Gray Television":

Die Analysten bewerten die Gray Television-Aktie derzeit positiv. In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 18 USD, was ein Aufwärtspotential von 108,33 Prozent bedeutet. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Gray Television bei 7,89 USD liegt. Dies entspricht einem Abstand von +9,51 Prozent zum aktuellen Aktienkurs von 8,64 USD und wird daher als "Gut" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 7,33 USD, was einer Differenz von +17,87 Prozent zur aktuellen Kursposition entspricht. Auch dies ist ein positives Signal und führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut".

Was das Sentiment und den Buzz in Bezug auf Gray Television angeht, ist die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung unterdurchschnittlich. Daher wird die Aktie in diesem Punkt als "Schlecht" eingestuft.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien herrscht eine insgesamt positive Stimmung bezüglich der Gray Television-Aktie. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine positive Anleger-Stimmung.

Insgesamt wird die Gray Television-Aktie von Analysten und Anlegern positiv bewertet und erhält gute Einschätzungen hinsichtlich der Kursentwicklung und der Anleger-Stimmung.