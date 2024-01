Gray Television Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Gray Television-Aktie liegt bei 45. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 38,37 liegt. Auch hier zeigt sich, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und erhält somit auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating. Zusammenfassend ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine "Neutral"-Bewertung für Gray Television.

Auf langfristiger Basis bewerten Analysten die Aktie der Gray Television als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten wurden 1 "Gut"-Bewertung, 0 "Neutral"-Bewertungen und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 18 USD, was einer Erwartung von 95,23 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Einstufung führt. Basierend auf allen Analystenschätzungen wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Gray Television besonders positiv diskutiert. Das Stimmungsbarometer zeigt an sieben Tagen grün, während keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. Überwiegend neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt sieben Tagen. Aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, zeigen die Anleger weiterhin vor allem positives Interesse. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Somit erhält Gray Television insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Gray Television derzeit bei 7,86 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 9,22 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +17,3 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 8,18 USD, was einen Abstand von +12,71 Prozent zur Aktie darstellt und somit ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".