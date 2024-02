Gray Television Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Weitere Suchergebnisse zu "Gray Television":

Die Gray Television-Aktie wird derzeit von Analysten als "Gut" bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurden 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (18 USD) hat die Aktie ein Aufwärtspotential von 92,93 Prozent. Dies entspricht einer "Gut"-Empfehlung. Insgesamt erhält Gray Television eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse ergibt, dass die Gray Television-Aktie derzeit mit einem Relative Strength Index (RSI) von 47,4 als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 46 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher eine Einstufung von "Neutral".

Aus charttechnischer Sicht wird die Gray Television-Aktie positiv bewertet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 9,33 USD, was einem Unterschied von +17,65 Prozent im Vergleich zu den letzten 200 Handelstagen entspricht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt (7,93 USD) als auch der 50-Tages-Durchschnitt (8,77 USD) deuten auf eine positive Entwicklung hin. Die Aktie wird daher insgesamt mit einem "Gut"-Rating bedacht.

Die Stimmung in Bezug auf Gray Television ist ebenfalls positiv. Analysen sozialer Plattformen zeigen, dass die Kommentare überwiegend positiv sind und in den letzten ein bis zwei Tagen positive Themen aufgegriffen wurden. Aufgrund dieser Faktoren wird die Aktie auch in dieser Betrachtung als "Gut" eingestuft. Insgesamt erhält Gray Television daher eine positive Bewertung.