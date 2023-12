Gray Television Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Weitere Suchergebnisse zu "Gray Television":

Die technische Analyse zeigt, dass die Gray Television-Aktie derzeit in einem Aufwärtstrend liegt. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt liegen über dem aktuellen Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs von 8,72 USD liegt deutlich über dem längerfristigen Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 7,85 USD, was einer Abweichung von +11,08 Prozent entspricht. Auf kurzfristigerer Basis liegt der letzte Schlusskurs von 8,72 USD ebenfalls über dem 50-Tage-Durchschnitt von 7,53 USD, was einer Abweichung von +15,8 Prozent entspricht. Aufgrund dieser trendfolgenden Indikatoren erhält die Gray Television-Aktie eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 42,42 und zeigt somit an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer Einstufung des Signals als "Neutral" führt. Selbst bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 41, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die Analyse der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung im Internet ergibt eine "Neutral"-Einschätzung aufgrund der durchschnittlichen Diskussionsintensität und der kaum veränderten Stimmungsrate.

Die Betrachtung der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv ist und positive Themen in den letzten ein bis zwei Tagen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.