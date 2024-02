Gray Television Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Die Analystenmeinungen zur Gray Television sind insgesamt positiv. Von den in den letzten 12 Monaten abgegebenen Empfehlungen sind 1 positiv, 0 neutral und 0 negativ. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 18 USD, was einem potenziellen Anstieg des Aktienkurses um 128,43 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt als "gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation erhält die Gray Television eine neutrale Bewertung, da sich die Stimmung in den letzten Wochen kaum verändert hat. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat jedoch zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hinweist. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Gray Television derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der Relative Strength-Index (RSI) als auch der RSI25 weisen auf eine neutrale Einstufung hin.

In Bezug auf die technische Analyse des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen ergibt sich eine neutrale Bewertung. Allerdings zeigt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage eine negative Abweichung, was zu einer schlechten Bewertung führt.

Insgesamt wird die Aktie von Gray Television auf Basis der Analystenmeinungen, des Sentiments, des Buzz und der technischen Analyse als "gut" eingestuft.